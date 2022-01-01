Serdar Saatçı, A Milli Takım kampından ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kafileye dahil edilen Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

Serdar Saatçı, A Milli Takım kampından ayrıldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın çalışmalarına katılmak için Almanya'da bulunan Serdar Saatçı kamptan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dahil edilen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı." ifadeleri yer aldı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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