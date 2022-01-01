Arnavutluk taraftarları, İtalya yenilgisine rağmen kutlama yaptı

Arnavutluk taraftarları, İtalya'ya 2-1 kaybetmelerine rağmen kutlama yaptı.

Arnavutluk taraftarları, İtalya yenilgisine rağmen kutlama yaptı
EURO 2024 B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Hannover'de de birçok kişi kurulan dev ekranlardan takip etti. Karşılaşma İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Arnavut taraftaralar yine de mücadele sonrasında kutlama yaptı.

Hannover sokaklarında ellerinde Arnavutluk bayraklarıyla gezen taraftarlar, marşlar söyledi. Ayrıca birçok kişi de bayraklar sallayarak arabalarla tur attı.

Öte yandan Arnavutluk'u karşılaşmada 23'üncü saniyede 1-0 öne geçiren Nedim Bajrami, Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golünü kaydetti.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
Türkiye
Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri
Hamsik:
Hamsik: "Mertens'in alınmaması iyi oldu!"
Favori Fransa, Avusturya maçı ile turnuvayı açıyor
Favori Fransa, Avusturya maçı ile turnuvayı açıyor
Dusan Tadic:
Dusan Tadic: "Mourinho ile konuştuk"
Arnavutluk taraftarları, İtalya yenilgisine rağmen kutlama yaptı
Arnavutluk taraftarları, İtalya yenilgisine rağmen kutlama yaptı
Sporx Anasayfasına Dön