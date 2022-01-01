Arnavutluk taraftarları, İtalya yenilgisine rağmen kutlama yaptı

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Hannover'de de birçok kişi kurulan dev ekranlardan takip etti. Karşılaşma İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Arnavut taraftaralar yine de mücadele sonrasında kutlama yaptı.



Hannover sokaklarında ellerinde Arnavutluk bayraklarıyla gezen taraftarlar, marşlar söyledi. Ayrıca birçok kişi de bayraklar sallayarak arabalarla tur attı.



Öte yandan Arnavutluk'u karşılaşmada 23'üncü saniyede 1-0 öne geçiren Nedim Bajrami, Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golünü kaydetti.



