Manisa BŞB gençlere yönelecek

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yeni yapılanmaya giden Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde yerli ve yabancı genç oyunculara yönelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa BŞB gençlere yönelecek
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16 Haziran 2024 13:25
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yeni yapılanmaya giden Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde yerli ve yabancı genç oyuncuları değerlendirecek.

Antrenörlük görevine Hakan Demir'in yerine Ozan Bulkaz'ı getiren Manisa ekibi, transferde büyük oranda yeni bir kadro oluşturmak için arayışlara başladı.

Ligde geçen sezon ilk kez Play-Off oynayıp, Avrupa kupalarında üst üste ikinci defa mücadele eden Manisa BŞB, kulüp bütçesini 4'te 1 oranına indirme kararı almıştı.

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