Beşiktaş, Alman devi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Marco Reus için yeniden girişimlere başladı. Sarı-siyahlı ekipteki son sezonunda Devler Ligi finali oynama başarısı gösteren tecrübeli oyuncu için şartlar konuşuluyor. 35 yaşındaki oyuncu, maddi anlamda ikna edilebilirse Kara Kartal'ın formasını giyebilir. Mats Hummels için de girişimler devam ediyor.
REUS'UN TALİBİ ÇOK
Marco Reus, Beşiktaş'ın yanı sıra LA Galaxy, Inter Miami gibi takımlar tarafından da takip ediliyor. 35 yaşındaki Alman 10 numaranın kısa süre içerisinde gideceği takımı açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
HUMMELS'E TEŞEKKÜR ETTİLER
Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren ve bir süredir takımdaki geleceği merak konusu olan Mats Hummels ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Alman savunma oyuncusuna teşekkür edilerek, yeni kariyerinde başarılar dilendi.
MLS'TEN KANCA
Mats Hummels'in adı uzun süredir sık sık Beşiktaş ile anılıyor. Yıldız oyuncuya ayrıca MLS'ten de talipler bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun gelecekle ilgili kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş'ın, 2 futbolcu için de yoğun temaslarda olduğu bildirildi.
REUS'UN TALİBİ ÇOK
Marco Reus, Beşiktaş'ın yanı sıra LA Galaxy, Inter Miami gibi takımlar tarafından da takip ediliyor. 35 yaşındaki Alman 10 numaranın kısa süre içerisinde gideceği takımı açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
HUMMELS'E TEŞEKKÜR ETTİLER
Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren ve bir süredir takımdaki geleceği merak konusu olan Mats Hummels ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Alman savunma oyuncusuna teşekkür edilerek, yeni kariyerinde başarılar dilendi.
MLS'TEN KANCA
Mats Hummels'in adı uzun süredir sık sık Beşiktaş ile anılıyor. Yıldız oyuncuya ayrıca MLS'ten de talipler bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun gelecekle ilgili kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş'ın, 2 futbolcu için de yoğun temaslarda olduğu bildirildi.