Peru'daki organizasyonda Tuğba Nur Koz üçüncü oldu

Peru'da devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Nur Koz, bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Peru'daki organizasyonda Tuğba Nur Koz üçüncü oldu
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25 Mayıs 2024 14:07
Peru'da devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Nur Koz, bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Lima'da 141 kadın, 141 erkek sporcunun yarıştığı organizasyonun 3'üncü gününde 64 kiloda yarışan Tuğba Nur Koz, koparmada 88, toplamda da 193 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Tuğba Nur ile aynı kiloda mücadele eden Yezda Akar ise koparmada 83 kiloyla 6'ncılık, silkmede 106, toplamda 189 kiloluk kaldırışıyla 4'üncülük elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verelen federasyon başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcu, kulüp ve antrenörleri tebrik etti.

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