Galatasaray'da Dursun Özbek bir kez daha başkan!

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum başkanlık için yarıştı.
Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, bir kez daha sarı-kırmızıların başkanlık görevine seçildi.
Galatasaray'ın 36. başkanı olan Dursun Özbek 3343 oy aldı. Özbek, Galatasaray tarihinin en yüksek oy sayısını almış oldu.
Dursun Özbek'in listesi şu şekilde:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
SANDIK SONUÇLARI:
Dursun Özbek: 3343 oy
Süheyl Batum: 955 oy
DURSUN ÖZBEK KİMDİR?
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.
İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek; İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.
Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yıllarında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı. Özbek, 2022'de Burak Elmas'ın ayrılmasından sonra gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilmişti.
Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, bir kez daha sarı-kırmızıların başkanlık görevine seçildi.
Galatasaray'ın 36. başkanı olan Dursun Özbek 3343 oy aldı. Özbek, Galatasaray tarihinin en yüksek oy sayısını almış oldu.
Dursun Özbek'in listesi şu şekilde:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
SANDIK SONUÇLARI:
Dursun Özbek: 3343 oy
Süheyl Batum: 955 oy
DURSUN ÖZBEK KİMDİR?
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.
İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek; İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.
Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yıllarında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı. Özbek, 2022'de Burak Elmas'ın ayrılmasından sonra gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilmişti.
Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
|Dönem
|Başkan
|1905-18, 1925
|Ali Sami Yen
|1919-22, 1934
|Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
|1922-24, 1950-52
|Yusuf Ziya Öniş
|1925
|Ali Haydar Şekip
|1926
|Ahmet Robenson
|1927
|Adnan İbrahim Pirioğlu
|1928-29
|Necmettin Sadak
|1929-30
|Abidin Daver
|1930-31, 1933
|Ahmet Kara
|1931-32
|Tahir Kevkep
|1932-33, 1933-34
|Ali Haydar Barşal
|1933
|Fethi İsfendiyaroğlu
|1934-36
|Ethem Menemencioğlu
|1936-37
|Saim Gogen
|1937-39, 1944
|Sedat Ziya Kantoğlu
|1939
|Nizan Nuri
|1939
|Adnan Akıska
|1940-42
|Tevfik Ali Çınar
|1942-43
|Osman Dardağan
|1944-46
|Muslihittin Peykoğlu
|1946-50, 1965-68
|Suphi Batur
|1953, 1962-64
|Ulvi Yenal
|1954-56, 1960-62
|Refik Selimoğlu
|1957-59
|Sadık Giz
|1969-73, 1975-79
|Selahattin Beyazıt
|1973-75
|Prof. Dr. Mustafa Pekin
|1979-84, 1984-86
|Prof. Dr. Ali Uras
|1986-88, 1988-90
|Dr. Ali Tanrıyar
|1990-92, 1992-96
|Alp Yalman
|1996-2001
|Faruk Süren
|2001-02
|Mehmet Cansun
|2002-08
|Özhan Canaydın
|2008-11
|Adnan Polat
|2011-14
|Ünal Aysal
|2014-15
|Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
|2018-21
|Mustafa Cengiz
|2021-22
|Burak Elmas
|2015-18, 2022-24, 2024-?
|Dursun Özbek
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