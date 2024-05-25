Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.



Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.



Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.



Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.





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