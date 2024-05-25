İsmail Kartal: ''Şampiyon olacağız, inanın''

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul ekibiyle oynanacak maçtan 3 puanla ayrılarak Galatasaray maçından gelecek sonucu beklemeye koyulacak.
İSMAİL KARTAL'DAN ÖĞRENCİLERİNE TOPLANTI
Galatasaray'ı deplasmanda yenerek taraftarlarına ve camiasına tarihi anlar yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hafta başından bu yana beyin yıkıyor.
Öğrencileriyle motivasyon toplantıları yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçından sonra şampiyon olacaklarına inanıyor.
''ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIN''
Oyuncularına da bunu aşılayan tecrübeli teknik adam, "Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, siz de inanın" diyerek seslendi.
Konyaspor'un Galatasaray'ı yenebileceğini söyleyen Kartal, "Onlara çok ağır bir darbe vurduk ve moralleri, psikolojileri yerle bir oldu. Konsantrasyon sorunu yaşayacaklar. Biz nasıl puan kaybettiysek onlar da kaybedecek ve biz mucizeyi gerçekleştirip, hakkımız olan şampiyonluğu alacağız. Gerçek şampiyonun biz olduğunu zaten ispatladık. Taraftarımız için camiamız için ve yönetimimiz için şampiyonluğa inanın. Zafer inananlarındır unutmayın" dedi.
İSMAİL KARTAL'DAN ÖĞRENCİLERİNE TOPLANTI
Galatasaray'ı deplasmanda yenerek taraftarlarına ve camiasına tarihi anlar yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hafta başından bu yana beyin yıkıyor.
Öğrencileriyle motivasyon toplantıları yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçından sonra şampiyon olacaklarına inanıyor.
''ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIN''
Oyuncularına da bunu aşılayan tecrübeli teknik adam, "Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, siz de inanın" diyerek seslendi.
Konyaspor'un Galatasaray'ı yenebileceğini söyleyen Kartal, "Onlara çok ağır bir darbe vurduk ve moralleri, psikolojileri yerle bir oldu. Konsantrasyon sorunu yaşayacaklar. Biz nasıl puan kaybettiysek onlar da kaybedecek ve biz mucizeyi gerçekleştirip, hakkımız olan şampiyonluğu alacağız. Gerçek şampiyonun biz olduğunu zaten ispatladık. Taraftarımız için camiamız için ve yönetimimiz için şampiyonluğa inanın. Zafer inananlarındır unutmayın" dedi.