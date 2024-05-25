Süheyl Batum'dan Konya maçı için flaş açıklama

Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum, kongrede flaş açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu beklediklerini söyleyen Batum, "Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz." dedi.
Derbideki olaylara da değinen Batum, "Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'deki spordaki inanılmaz ortam, Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir." sözlerini sarf etti.
KONYASPOR MAÇI İÇİN FLAŞ SÖZLER
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçı için de konuşan Batum, "Yarın da Allah kısmet ederse 24. şampiyonluğumuzu, nerelere ne giderse gitsin, yanlış anlamayın hediye, çikolata manasında söylüyorum, nerelere ne giderse gitsin, biz şampiyon olacağız!" ifadelerini kullandı.
Derbideki olaylara da değinen Batum, "Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'deki spordaki inanılmaz ortam, Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir." sözlerini sarf etti.
KONYASPOR MAÇI İÇİN FLAŞ SÖZLER
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçı için de konuşan Batum, "Yarın da Allah kısmet ederse 24. şampiyonluğumuzu, nerelere ne giderse gitsin, yanlış anlamayın hediye, çikolata manasında söylüyorum, nerelere ne giderse gitsin, biz şampiyon olacağız!" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU