Fethiyespor'da bir ayrılık daha

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da yaprak dökümü devam ediyor.



Daha önce 3 yıldır formasını terleten kalecisi Enes Fidaeyo ile yollarını ayıran Fethiyespor'da stoper Burak Albayrak da takımdan ayrıldı.



Yönetimle bir araya gelen 26 yaşındaki futbolcunun Fethiyespor'la karşılıklı olarak anlaştığı bildirildi.



Bu sezon 14 resmi maça çıkan deneyimli savunmacı 548 dakika süre aldı.



