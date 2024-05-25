Fethiyespor'da bir ayrılık daha

Enes Fidaeyo ile vedalaşan TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'da 26 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Albayrak da takımdan ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Fethiyespor'da bir ayrılık daha
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25 Mayıs 2024 15:45
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 15:46
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da yaprak dökümü devam ediyor.

Daha önce 3 yıldır formasını terleten kalecisi Enes Fidaeyo ile yollarını ayıran Fethiyespor'da stoper Burak Albayrak da takımdan ayrıldı.

Yönetimle bir araya gelen 26 yaşındaki futbolcunun Fethiyespor'la karşılıklı olarak anlaştığı bildirildi.

Bu sezon 14 resmi maça çıkan deneyimli savunmacı 548 dakika süre aldı.

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