Beşiktaşlı yıldız takıma veda ediyor

Beşiktaş'ta özleşmesi sona eren Cenk Tosun, Siyah-beyazlı yönetimle anlaşma sağlayamadı.
Bu sezonki performansıyla sık sık eleştirilen golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasında son kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Tosun Paşa ardından taraftarlara ve Beşiktaş'a veda edecek.
TALİPLERİ VAR
Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Cenk Tosun'u Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor da istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Bu sezonki performansıyla sık sık eleştirilen golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasında son kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Tosun Paşa ardından taraftarlara ve Beşiktaş'a veda edecek.
TALİPLERİ VAR
Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Cenk Tosun'u Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor da istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.