Beşiktaşlı yıldız takıma veda ediyor

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun, yönetimle anlaşma sağlayamadı. Cenk Tosun, Kasımpaşa karşılaşmasında son kez siyah-beyazlı ile sahne alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı yıldız takıma veda ediyor
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25 Mayıs 2024 10:02
Beşiktaş'ta özleşmesi sona eren Cenk Tosun, Siyah-beyazlı yönetimle anlaşma sağlayamadı.

Bu sezonki performansıyla sık sık eleştirilen golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasında son kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Tosun Paşa ardından taraftarlara ve Beşiktaş'a veda edecek.

TALİPLERİ VAR

Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Cenk Tosun'u Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor da istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

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