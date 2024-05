Ergin Ataman'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

Basketbolda THY EuroLeague Final Four organizasyonunda pazar günü finalde Real Madrid ile karşılaşacak Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, kupayı yedinci kez kazanmak istediklerini söyledi. Ataman, taraftarı olduğu Galatasaray ve teknik direktör Okan Buruk'a da Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda başarılar diledi.



Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da pazar günü oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Panathinaikos'un uzun bir aradan sonra finalde olduğunu vurguladı.



Kendi adına 1 yıl aranın ardından yeniden finalde Real Madrid'le karşılaşacağını vurgulayan Ataman, İspanyol ekibinin müthiş bir takım olduğunu ve pazar günü iki takımın harika bir maça imza atacağını belirtti.



"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM"



Kendisinin daha önce EuroLeague'de üst üste şampiyonluk yaşadığını, bu ünvanı Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'ya kaptırmak istemediğini aktaran Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından birçok tebrik aldığını dile getirerek şunları söyledi:



"Bir Türk spor adamı olarak 6. kez Final Four'da yer alıyor olmak, son 5 yılda dördüncü kez final oynamak büyük bir gurur. Türkiye'de takip edenler tabii ki Fenerbahçe'yi desteklediler. Ama sonuç olarak burada finaldeki tek Türk ben olacağım. Türkiye'de dün olsun ya da bütün sezon olsun beni destekleyen birçok insanın olduğunu biliyorum. Böylesine bir başarının Türk gençleri için nasıl güzel bir durum olduğunu bilen yüzbinlerce kişi var. Fenerbahçe galibiyetinin ardından özellikle taraftarı olduğum Galatasaray'dan çok fazla mesaj alıyorum. Bu vesileyle buradan Okan Buruk hocaya ve Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."



"TAKIM OLARAK BUNU SEVİYORUZ"



Atina şehri ve Panathinaikos taraftarları adına çok mutlu olduğunu vurgulayan Ataman, "Onlar bize tüm sezon boyunca inandılar ve bu atmosferin tadını çıkarıyorlar. Fenerbahçe maçında da salonda harika bir atmosfer oluşturdular. Biz takım olarak bunu çok seviyoruz. THY EuroLeague'nde finale yükseldik ve bunun keyfini sürüyoruz. Tüm taraftarlar adına hem bana hem de oyuncularıma gösterdikleri saygı için çok mutluyum. Bu maç, normal sezonla kıyaslanacak bir maç olmayacak. Normal sezondaki maç, milli maçların ardından oynandı ve her iki takım da yüzde 100'ünü yansıtamadı. Normal sezonda çok büyük takımlara karşı önemli galibiyetler aldık. Yine Maccabi maçlarında önemli sonuçlar aldık. Ama bu maç farklı olacak. Bizim Real Madrid'e karşı kazandığımız maç, final maçıyla kıyaslanamaz. Panathinaikos başantrenörü olarak benim umudum şampiyon olmak. Şampiyon olup tüm taraftarlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Ama günün sonunda Panathinaikos ve Real Madrid müthiş bir iş çıkarmış olacak. Çok fazla maç oynadık ve finaldeyiz. Bizim adımıza gurur verici ve olağanüstü duygular yaşatan bir durum." açıklamasını yaptı.



REAL MADRID İTİRAFI



Real Madrid'i normal sezonda deplasmanda yendikleri karşılaşma hatırlatılan Ataman, sorulan soruya şu cevabı verdi:



"Real Madrid'i evinde yendiğimizde galiba iç sahadaki ilk yenilgileriydi. Bu galibiyet bize müthiş bir öz güven verdi ve kapasitemizin tam olarak farkına vararak Final Four'da olmamız gerektiğini ciddi ciddi düşündük. Panathinaikos bu ligin en başarılı takımlarından birisi. Deplasmandaki galibiyet rekorunu kırdık. Panathinaikos taraftarı ilk günden beri büyük bir saygıyla beni karşıladılar. Ben de onlara bilgi birikimimi inancımı aşıladım. Maçı kazanıp şampiyon olmayı ya da kaybedip hayal kırıklığı yaşamayı düşünmem. Maçta yaşadıktan sonra düşünürüm."



Real Madrid'in Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olduğunu da sözlerine ekleyen Türk başantrenör, "Ben çocukken ve gençken, şimdi olduğu gibi Real Madrid'i takip ediyordum. Gelmiş geçmiş dünyanın en başarılı futbol takımı. Basketbolda da öyle. Benim için her zaman finalde olmak heyecan verici. Real Madrid gibi bir takıma rakip olmak belki de benim çocukluk hayalimdi. Türk spor insanı olarak, futbolda teknik direktör olsam, tabii ki Real Madrid'le finalde karşılaşmak isterdim." diye konuştu.



Ataman, daha önce Anadolu Efes'te birlikte görev yaptığı Real Madrid'in oyuncusu Dzanan Musa ile ilgili olarak "Dzanan Musa, Anadolu Efes'e sezon ortasında geldiği için kendisine çok fazla süre verememiştim. Şimdi Real Madrid'de sezonun en iyi isimlerinden birisi ve umarım bu maçta intikam almak istemeyecektir." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLABİLİRİZ"



Ergin Ataman'la birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan Panathinaikos oyuncusu Mathias Lessort, finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Real Madrid'in büyük ve önemli bir takım olduğunu vurgulayan Lessort, "Bize zorluk çıkaracaklardır. Biz maç, maç düşünüyoruz. Bu maçı kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olabiliriz. Benim için Edy (Walter Tavares) gibi bir uzuna karşı oynamak kolay değil. Basketbolu çok değiştiren ve etkileyen tarzda bir oyuncu. Ama bu maç benimle Edy arasında olmayacak. Ben elimden geleni yapacağım. Tabii ki '20 sayı atıp 20 ribaund' alacağım demiyorum. Ben onun, o da benim işimi zorlaştırmaya çalışacak. Bu maçı kişisel bir eşleşme olarak değerlendirmiyorum." şeklinde konuştu.



Gençlik döneminde zor zamanlardan geçtiğini de sözlerine ekleyen Lessort, şunları kaydetti:



"Ben öyle bir yerden geliyorum ki, yüzde 90'ınız büyüdüğüm yer hakkında en ufak bilgi sahibi değildir. Böyle bir bölgeden çıkıp böyle bir kariyer yaşayacağımı hayal edemezdim. Ben zorlu bir bölgede büyüdüm ve şu anda bulunduğum noktayı çok önemli bir başarı olarak görüyorum. İnsanlara da bunu göstermek istiyorum. Ben 15 yaşında Fransa'ya taşındığımda EuroLeague'nin ne olduğuyla ilgili en ufak fikrim yoktu. Ama bana bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ediyorum."





