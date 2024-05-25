Başakşehir, sezonu Adana'da kapatıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.



Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.



Ligde oynadığı 37 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertli ekip 58 puanla son haftaya, takipçisi Beşiktaş'ın 2 puan önünde 4. sırada giriyor.



İstanbul ekibi, gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.



Adana ekibi ise topladığı 44 puanla son hafta öncesinde 11. sırada bulunuyor.



Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.





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