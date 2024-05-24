Barcelona'ya büyük eleştiri: 'Efsanenize sahip çıkın'

Sevilla Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores, Barcelona'nın Xavi Hernandez ile yollarını ayırması hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.



Barcelona'nın Xavi'ye daha doğru davranması gerektiğini söyleyen Flores, "Bunu söylememeliyim ama Barcelona efsanelerine ne kadar kötü davranıyor! Üst üste bu kadar fazla efsanenin harcanması çok yanlış." dedi.



Sadece Xavi'den bahsetmediğini söyleyen Flores, "Koeman, Messi, şimdi de Xavi... Ne kadar kötü! Keşke kulüpler efsanelerine iyi davransa, fevkalade iyi davransa. Bu harika olurdu. Bu, yöneticilerden taraftarlara uzanan bir bağlantı mirasıdır. Efsanelere iyi davranılması gerekir." ifadelerini kullandı.



Barcelona, sezon sonu görevinden ayrılacağını daha önce açıklayan Xavi'yi önce ikna etmiş daha sonra ise görevden alma kararı almıştı.





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