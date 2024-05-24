Barcelona'ya büyük eleştiri: "Efsanenize sahip çıkın"

Sevilla Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores, Barcelona'nın Xavi Hernandez ile yollarını ayırması hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'ya büyük eleştiri: 'Efsanenize sahip çıkın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2024 16:37
Sevilla Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores, Barcelona'nın Xavi Hernandez ile yollarını ayırması hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Barcelona'nın Xavi'ye daha doğru davranması gerektiğini söyleyen Flores, "Bunu söylememeliyim ama Barcelona efsanelerine ne kadar kötü davranıyor! Üst üste bu kadar fazla efsanenin harcanması çok yanlış." dedi.

Sadece Xavi'den bahsetmediğini söyleyen Flores, "Koeman, Messi, şimdi de Xavi... Ne kadar kötü! Keşke kulüpler efsanelerine iyi davransa, fevkalade iyi davransa. Bu harika olurdu. Bu, yöneticilerden taraftarlara uzanan bir bağlantı mirasıdır. Efsanelere iyi davranılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Barcelona, sezon sonu görevinden ayrılacağını daha önce açıklayan Xavi'yi önce ikna etmiş daha sonra ise görevden alma kararı almıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery