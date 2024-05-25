Monaco'nun yıldız isminden ayrılık kararı

Monaco'nun yıldız oyuncusu Wissam Ben Yedder sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco'nun yıldız isminden ayrılık kararı
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25 Mayıs 2024 17:15
Fransa Ligue 1'de sezonu 67 puanla 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Monaco'da olay bir gelişme yaşandı.

AYRILIK KARARI ALDI

Monaco'nun yıldız oyuncusu Wissam Ben Yedder sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

33 yaşındaki Fransız oyuncu sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını ve 5 senelik macerayı sonlandırdığını açıkladı.

201 MAÇA ÇIKTI

2019 yılında transfer olduğu Monaco ile 201 resmi maça çıkan Wissam Ben Yedder bu karşılaşmalarda 118 gol, 34 asistlik skor katkısı sağladı.

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