Monaco'nun yıldız isminden ayrılık kararı

Fransa Ligue 1'de sezonu 67 puanla 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Monaco'da olay bir gelişme yaşandı.



AYRILIK KARARI ALDI



Monaco'nun yıldız oyuncusu Wissam Ben Yedder sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.



33 yaşındaki Fransız oyuncu sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını ve 5 senelik macerayı sonlandırdığını açıkladı.



201 MAÇA ÇIKTI



2019 yılında transfer olduğu Monaco ile 201 resmi maça çıkan Wissam Ben Yedder bu karşılaşmalarda 118 gol, 34 asistlik skor katkısı sağladı.





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