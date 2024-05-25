Osasuna ve Villarreal birbirine diş geçiremedi

La Liga 38 ve son hafta maçında Osasuna ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Osasuna ve Villarreal birbirine diş geçiremedi
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25 Mayıs 2024 16:53
La Liga 38 ve son hafta maçında Osasuna ile Villarreal karşı karşıya geldi. Estadio El Sadar'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Osasuna'nın golü 30. dakikada Ante Budimir ile gelirken, Villarreal'in golü 57. dakikada Jose Luis Morales ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Villarreal, 53 puana yükseldi ve sezonu sekizinci sırada noktaladı. Osasuna ise 45 puana yükseldi.

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