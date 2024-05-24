Haber Tarihi: 24 Mayıs 2024 15:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 15:18

VakıfBank Mobil Uygulaması Açılmıyor?

Vakıfbank mobil uygulaması ve web sitesine giriş yapılamıyor. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar uygulamaya giremeyince Vakıfbank uygulaması çöktü mü sorusunu araştırmaya başladı. Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil bankacılığa giriş neden yapılmıyor?

VakıfBank Mobil Uygulaması Açılmıyor?
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Vakıfbank müşterileri, uygulama ve web sitesine erişim sağlayamıyor. İnternet bağlantınızı kontrol edin veya daha sonra tekrar deneyin uyarısı ile karşı karşıya kalan vatandaşlar bankaya neden giriş yapılamadığını merak ediyor.

Vakıfbank mobile giremiyorum ve Vakıfbank mobil çöktü mü, Vakıfbank web giriş yapılamıyor sorularını internet üzerinden aratmaya başlayan vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürürken, kurumdan resmi açıklama henüz gelmedi.

VAKIFBANK UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Vakıfbank'a tepkiler de çığ gibi büyümeye başladı. Kimi kullanıcı zararımızı kim karşılayacak derken kimi 2024 yılında böyle bankacılık anlayışı mı olur? diye tepki verdi.

Müşteri hizmetlerini aradığımızda teknik bir sıkıntıdan kaynaklı erişim sağlanamadığı belirtildi. 13:45 itibari ile hata verdiğini belirten müşteri hizmetleri ekiplere bilgilendirilme yapıldığını ilerleyen saatlerde giriş yapılacağını aktardı.

VAKIFBANK MOBİL UYGULAMADAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Para gönderme (Havale, EFT, Anlık Gönderme)
Ödeme işlemleri (Fatura, vergi, ceza, kredi kartı borcu ve GSM bakiye yükleme vb.)
Yatırım,
Karekod işlemleri,
Kredi işlemleri,
Sigorta,
Çek işlemleri,
Senet işlemleri,
Başvurular (Kredi başvurusu)
Üye işyeri işlemleri


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