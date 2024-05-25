Serdar Dursun: "İnanmaya devam"

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Serdar Dursun, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

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Serdar Dursun: 'İnanmaya devam'
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25 Mayıs 2024 21:21
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Serdar Dursun, sosyal medya hesabından şampiyonluk ile ilgili paylaşım yaptı.

Serdar Dursun yaptığı paylaşımda, "Yarın bu dakikalarda 'Serdar Dursun attı şampiyonluk geldi' diye haykırırız Allah'ın izniyle." dedi.

Milli oyuncu ayrıca, "Son düdüğe kadar inanmaya devam." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcunun bu paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.

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