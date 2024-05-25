Altay'a Caner'den kötü haber

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da genç sol kanat oyuncusu Caner Baycan'dan kötü haber geldi.
Dizindeki sakatlık nedeniyle son 4 karşılaşmada kadroda yer almayan Caner'in ameliyat olacağı öğrenildi. Dış yan bağı ve çapraz bağında yırtık olan 21 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak.
1'inci Lig'de 2023-24 sezonunda 15 müsabakada forma giyen Caner, 8 kez ilk 11'de şans bulup toplam 625 dakika oyunda kaldı. Son olarak 13 Nisan'da iç sahada oynanan Çorum FK karşılaşmasının ilk yarısında görev yapan genç kramponun yeni sezona yetişmesi için yoğun tedavi programı uygulanacak.
Dizindeki sakatlık nedeniyle son 4 karşılaşmada kadroda yer almayan Caner'in ameliyat olacağı öğrenildi. Dış yan bağı ve çapraz bağında yırtık olan 21 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak.
1'inci Lig'de 2023-24 sezonunda 15 müsabakada forma giyen Caner, 8 kez ilk 11'de şans bulup toplam 625 dakika oyunda kaldı. Son olarak 13 Nisan'da iç sahada oynanan Çorum FK karşılaşmasının ilk yarısında görev yapan genç kramponun yeni sezona yetişmesi için yoğun tedavi programı uygulanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU