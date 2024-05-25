Altetico Madrid zorlu maçta rahat kazandı

LaLiga'nın 38. ve son haftasında Altetico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Altetico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.



Altetico Madrid'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Samuel Lino ve 90+4. dakikada Reinildo kaydetti.



Bu galibiyetle puanını 76'ya yükselten Altetico Madrid sezonu 4. sırada tamamladı.



Real Sociedad 60 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada tamamladı.





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