Altetico Madrid zorlu maçta rahat kazandı

LaLiga karşılaşmasında Altetico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Altetico Madrid zorlu maçta rahat kazandı
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25 Mayıs 2024 19:25
LaLiga'nın 38. ve son haftasında Altetico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Altetico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Altetico Madrid'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Samuel Lino ve 90+4. dakikada Reinildo kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 76'ya yükselten Altetico Madrid sezonu 4. sırada tamamladı.

Real Sociedad 60 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada tamamladı.

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