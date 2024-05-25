M. United, City'yi devirip FA Cup'ı kazandı

Manchester United FA Cup Finali'nde Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek 13. kez kupayı müzesine götürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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M. United, City'yi devirip FA Cup'ı kazandı
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25 Mayıs 2024 18:56
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 19:22
Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United FA Cup Finali'nde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester United'ın gollerini 30. dakikada Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti.

13. KEZ MÜZEYE GİTTİ

Bu sonuçla birlikte Manchester United tarihinde 13. kez FA Cup'ı müzesine götürmeyi başarırken, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, geçtiğimiz sezon kazanılan İngiltere Lig Kupası'nın ardından bu sezonu da kupayla kapatmayı başardı ve Manchester United kariyerindeki ikinci sezonunda ikinci kupasına ulaştı.

Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City ise bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'nın ardından FA Cup'tan da eli boş ayrıldı.

Kupada 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

ERIK TEN HAG'IN GELECEĞİ

Önceki gün İngiliz basınında yer alan haberlerde, Manchester United yönetiminin FA Cup Finali'nin ardından ten Hag ile yollarını ayıracağı öne sürülmüştü.

Kupa zaferinin ardından Ten Hag'ın geleceği konusunda ne karar verileceği merak konusu oldu.

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