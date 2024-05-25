Galatasaray'da Mert Hakan için olay pankart!

Galatasaraylı taraftarlar, derbinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş için bir pankart hazırladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Mert Hakan için olay pankart!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2024 14:58
Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımlarına destek verdi.

Sarı-kırmızılılı taraftarlar arasında bu esnada açılan bir pankart dikkat çekti. Galatasaraylı bir taraftar, Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı bir pankart hazırladı.

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi ve sonrasında tartışma yaşamıştı.

O pankart şu şekilde:




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery