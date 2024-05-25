Beşiktaş sezonu Kasımpaşa'da kapatacak

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş sezonu Kasımpaşa'da kapatacak
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25 Mayıs 2024 14:23
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

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