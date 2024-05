EuroLeague Final Four tek maç mı? 2024

Daha önce çift maç eliminasyon sistemiyle gerçekleştirilen yarı finaller, 2024'te tek maç formatına dönüştürülmüş durumda. Bu değişiklik, turnuvanın heyecanını ve temposunu artırmayı amaçlıyor.



Final Four'a kalan takımlar:



Fenerbahçe Beko (Türkiye)



Panathinaikos (Yunanistan)



Real Madrid (İspanya)



Olimpiakos (Yunanistan)



Yarı finaller 24 Mayıs Cuma günü TSİ 19:00 ve 22:00 saatlerinde oynanacak. Kazanan takımlar, 26 Mayıs Pazar günü TSİ 18:00'de Üçüncülük Maçı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk Maçı ise aynı gün TSİ 21:00'de basketbolseverlerin nefeslerini kesecek.



Tek maç formatı, her iki yarı final maçında da büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor. Bu sayede, her takımın finale yükselme şansı eşitlenecek ve turnuva daha da heyecanlı hale gelecek.



2024 EuroLeague Final Four biletleri satışa çıktı. Basketbolseverler, bu tarihi basketbol şölenini canlı izlemek için biletlerini şimdiden satın alabilirler.

