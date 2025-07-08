Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 14:35 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 14:35

ALES 3 sınavı ne zaman? 2025 ALES başvuru tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) yılda üç kez düzenleniyor. Yükseköğretim mezuniyeti ardından akademik kariyer amacı ile uygulanan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor. ALES/2 başvuru ve sınav tarihi, adayların gündeminde. ALES ne zaman?

ALES 3 sınavı ne zaman? 2025 ALES başvuru tarihi
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ALES uygulaması için bir lisans programından mezun olabilecek durumda veya mezun olmak gerekiyor. Lisansüstü eğitim için kullanılan ALES'te sözel ve sayısal iki bölüm yer alıyor. ALES/1 sınavını kaçıran adaylar ALES/2 başvuru tarihini bekliyor. İşte, ALES/2 takvimi...

ALES/2 BAŞVURUSU

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

ALES/2 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Temmuz'da uygulanacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.


ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

ALES/3 başvuru tarihi: 7-14 Ekim 2025 arası
ALES/3 sınav tarihi: 23 Kasım 2025
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