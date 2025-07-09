-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı branş dağılımı
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 13:11 -
Güncelleme Tarihi:
09 Temmuz 2025 13:11
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı 2025 yılında ilk etapta 15 bin 342 personel alımı ile 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirdi. İkinci etap personel alımı için gözler yayınlanacak kılavuza çevrilmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 18 bin sağlık personeli atamasına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Bakan Memişoğlu tarih verdi. Alımların özellikle hastaneler, aile sağlık merkezleri, acil servisler ve diğer sağlık kurumlarına gerçekleştirilmesi bekleniyor. Müracaat etmeye hazırlananlar ise başvuru şartları, özel ve genel şartlar ile alım yapılacak branşları merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için yapılan son açıklama…
Sağlık personeli atama takviminde sıra 18 bin alıma geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplamda 37 bin sağlık çalışanı alımının ilk etabı 19 bin adet ve mayıs ayındaydı. 18 bin personel alımı olan ikinci etabı ise 2025/5 tercih kılavuzu ışığında yapılacak. bakan Memişoğlu Ağustos-Eylül aylarını işaret etmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tariih açıklandı mı, ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." dedi.
Eylül ayı başında sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Ayrıca 15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2–8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM'den alınmıştı. 3 bin 658 işçi alımı için de başvurular 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti.
BRANŞ DAĞILIMI
Henüz 18 bin alıma dair branş dağılımları duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti. 19 bin alımda söz konusu olan braş dağılımı şöyle:
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.