Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 11:44 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 11:44

LGS taban puanları 2025: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 11 Temmuz'da duyurulacak. Ardından öğrenciler Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi alternatiflerinden birini tercih edecek. 4 yıllık lise eğitimi için adaylar, kontenjan listesi açıklanacak liseler arasından tercihlerini yapacaklar. İyi bir gelecek planlaması için sayısal, sözel, eşit ağırlık yeteneklerine ve 2025 LGS puanlarına göre tercih işlemleri, liselerin taban puanları listesinden belirlenerek gerçekleşecek. Peki, LGS taban puanları belli mi, tercihler ne zaman başlıyor?

LGS taban puanları 2025: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları
Abone Ol
LGS tercih sürecine girecek öğrenciler, LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gösteren kılavuza odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen LGS sürecinde kılavuz, sonuçların açıklanması ardından ilan edilecek. Öğrenciler adrese dayalı ya da merkezi sınav puanı ile tercih işlemlerini yapabiliyor. İşte, e-Okul lise taban puanları 2025...

LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS taban puanları paylaşılıyor. 2025 yılına dair lise taban puanları henüz paylaşılmadı. 14-24 Temmuz tarihlerindeki yerletştirmeler ardından belli olacak. Öğrenciler 2025 LGS tercihlerini 2024 lise taban puanlarını dikkate alarak yapacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ilk olarak zorunlu olan ''Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar'' arasından tercihlerini yapacak.

Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek gerekiyor. En fazla 5 okul tercihi yapılabilir.

Burada Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi okul türlerinden en fazla 3 okul seçilir.

Öğrenciler yerel yerleştirme kayıtları ardından istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullardan da en fazla 10 tercih yazabiliyor. Pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 tane yazabilir.

Sınava girmeyen öğrenciler Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranına erişemeyecek.

Öğrencinin ilk olarak merkezi yerleştirme başvurusu dikkate alınır. Bu tercihlerden birine yerleşemezse adrese dayalı okullardan birine yerleştirilir.

Merkezi sınav puanı ile tercih yapmak istemeyen öğrencinin bu kategoride tercih yapması zorunlu değildir.

TERCİH YAPARKEN PUAN MI, YÜZDELİK DİLİM Mİ?

Soruların zoruluk seviyesine göre pualar yıdan yıla değişiklik gösterse de yüzdelik dilimlerde genellikle önemli farklar olmaz. Bu nedenle tercih esnasında yüzdelik dilimlere göre tercih yapmak faydalıdır.

Tercihler hazırlandıktan sonra veli tarafından imzalanır ve tercihler sisteme oku müdürlükleri tarafından girilerek onaylanır. Ayrıca öğrencinin kendi okulu dışında ilindeki herhangi bir okul müdürlüğünden de işlem gerçekleştirilebilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin: 'Kolay değil' Hatayspor Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin: "Kolay değil"
15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak? Gündem 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak?
Serdal Adalı'dan Gedson hamlesi: Benfica'ya 8 milyon euro teklif Beşiktaş Serdal Adalı'dan Gedson hamlesi: Benfica'ya 8 milyon euro teklif
Zaniolo Galatasaray'da kalmak istiyor! Galatasaray Zaniolo Galatasaray'da kalmak istiyor!
Boga'dan çağrı: 'Bırakın Trabzonspor'a gideyim' Trabzonspor Boga'dan çağrı: "Bırakın Trabzonspor'a gideyim"
LGS taban puanları 2025: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları Gündem LGS taban puanları 2025: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları
Jose Mourinho, enerjik ve neşeli başladı! Fenerbahçe Jose Mourinho, enerjik ve neşeli başladı!
Onur Bulut: 'Benimle Beşiktaş olmadı maalesef' Beşiktaş Onur Bulut: "Benimle Beşiktaş olmadı maalesef"
Rodrigo Becao için transfer iddialarına yalanlama! Fenerbahçe Rodrigo Becao için transfer iddialarına yalanlama!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray ve Napoli Osimhen için anlaştı!
2
Juventus'tan Dusan Vlahovic kararı!
3
Serdal Adalı, İstanbul'a gelecek ve yeniden Portekiz'e gidecek
4
Galatasaray'dan Osimhen için dev hamle!
5
Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu mesajı!
6
Inter, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor!
7
Fenerbahçe'den Mehdi Taremi sürprizi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.