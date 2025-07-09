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PSG - Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? | PSG - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 18:45 -
Güncelleme Tarihi:
09 Temmuz 2025 18:45
PSG - Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? | PSG - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
PSG - Real Madrid TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | PSG - Real Madrid maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan PSG - Real Madrid maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.
Yenilenen formatıyla ilk kez düzenlenen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sona yaklaşılıyor. İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 2-0 yenerek finale kalan ilk takım oldu. İngiliz ekibinin finaldeki rakibi ise PSG - Real Madrid maçının galibi olacak. Peki, PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Real Madrid maçı canlı yayın izleme detayları...PSG - Real Madrid maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.PSG - REAL MADRID MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
PSG - REAL MADRID MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZPSG - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Finalinde futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede PSG ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.PSG - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Real Madrid maçı 9 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'da oynanacak.PSG SON DURUM
PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid ile karşılaşarak finale kalmaya çalışacak.REAL MADRID SON DURUM
Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG ile karşılaşarak finale kalmaya çalışacak.PSG-REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, Doue, Kvararskhelia, DembeleReal Madrid: Courtois, Trent, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Gonzalo (Mbappe)
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