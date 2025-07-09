PSG - Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? | PSG - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Yenilenen formatıyla ilk kez düzenlenen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sona yaklaşılıyor. İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 2-0 yenerek finale kalan ilk takım oldu. İngiliz ekibinin finaldeki rakibi ise PSG - Real Madrid maçının galibi olacak. Peki, PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Real Madrid maçı canlı yayın izleme detayları...

PSG - Real Madrid maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Finalinde futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede PSG ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PSG - Real Madrid maçı 9 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'da oynanacak.

PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid ile karşılaşarak finale kalmaya çalışacak.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG ile karşılaşarak finale kalmaya çalışacak.

Paris Saint Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, Doue, Kvararskhelia, Dembele

Real Madrid: Courtois, Trent, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Gonzalo (Mbappe)