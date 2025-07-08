Fluminense - Chelsea TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Fluminense - Chelsea maçı canlı izle şifresiz nereden izlenir?

Fluminense - Chelsea maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii ve TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



FLUMINENSE - CHELSEA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Fluminense - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?



2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



Fluminense - Chelsea Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?



Fluminense - Chelsea maçı 8 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.



Fluminense - Chelsea Maçı Nerede Oynanacak ve Hakemi Kim?



Metlife Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.



Fluminense Son Durum



İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.



Chelsea Son Durum



İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.



Fluminense-Chelsea Muhtemel 11'ler



Fluminense: Fábio, Ignácio, Thiago Silva, Renê, Samuel Xavier, Hércules, Fernando Bernal, Nonato, Guga Fuentes, Jhon Arias, Germán Cano



Chelsea: R. Sánchez, Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku, João Pedro

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