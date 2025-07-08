Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 13:07 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 13:07

Fluminense - Chelsea TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Fluminense - Chelsea maçı canlı izle şifresiz nereden izlenir?

Fluminense - Chelsea maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasa dışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii ve TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Fluminense - Chelsea maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Fluminense - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fluminense - Chelsea maçı canlı yayın izleme detayları...

Fluminense - Chelsea TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Fluminense - Chelsea maçı canlı izle şifresiz nereden izlenir?
Abone Ol
Fluminense - Chelsea maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii ve TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FLUMINENSE - CHELSEA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fluminense - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fluminense - Chelsea Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fluminense - Chelsea maçı 8 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.

Fluminense - Chelsea Maçı Nerede Oynanacak ve Hakemi Kim?

Metlife Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Fluminense Son Durum

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

Chelsea Son Durum

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

Fluminense-Chelsea Muhtemel 11'ler

Fluminense: Fábio, Ignácio, Thiago Silva, Renê, Samuel Xavier, Hércules, Fernando Bernal, Nonato, Guga Fuentes, Jhon Arias, Germán Cano

Chelsea: R. Sánchez, Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku, João Pedro
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altay'da Caner Baycan krizi! TFF 3. Lig Altay'da Caner Baycan krizi!
Fethiyespor'dan yeni transfer: Serdarcan Eralp TFF 2. Lig Fethiyespor'dan yeni transfer: Serdarcan Eralp
Manisa FK, Afyonkarahisar kampında! Spor Toto 1. Lig Manisa FK, Afyonkarahisar kampında!
Göztepe'ye Ibrahim Sabra'dan kötü haber! Göztepe Göztepe'ye Ibrahim Sabra'dan kötü haber!
Karşıyaka'da 'Kurtuluş' toplantısı! TFF 3. Lig Karşıyaka'da "Kurtuluş" toplantısı!
Beşiktaş'ta Cajuste'nin imza atmama sebebi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Cajuste'nin imza atmama sebebi!
Fluminense - Chelsea TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Fluminense - Chelsea maçı canlı izle şifresiz nereden izlenir? Gündem Fluminense - Chelsea TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Fluminense - Chelsea maçı canlı izle şifresiz nereden izlenir?
Savic transferinde Fenerbahçe'ye rakip: Napoli Fenerbahçe Savic transferinde Fenerbahçe'ye rakip: Napoli
Beşiktaş Noah Okafor'un peşini bırakmıyor Beşiktaş Beşiktaş Noah Okafor'un peşini bırakmıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Sambacı operasyonu!
2
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme: Jens Cajuste!
3
Galatasaray, Osimhen'den vazgeçmiyor! Bir teklif daha!
4
Galatasaray'dan eski aşka yeni hamle: Arias!
5
Jose Mourinho'nun özel isteği: Yves Bissouma
6
Fenerbahçe'den sürpriz Walker-Peters hamlesi
7
Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönüyor

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.