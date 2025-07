Victor Osimhen'in transfer görüşmelerinde Galatasaray ve Napoli anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün, Napoli'ye teminat mektubu iletmesinin ardından taraflar resmi açıklamayı yapacak.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.Victor Osimhen transferi için konuşan Metin Öztürk "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür. Her futbolcunun alternatifi var." dedi.Metin Öztürk ayrıca "Her futbolcu Galatasaray'da oynamak ister. Victor Osimhen de Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de onun bizimle olmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı.Avrupa'da başarı istediklerini söyleyen Metin Öztürk "Şampiyonlar Ligi'nde adım adım gideceğiz. Önce hedef çeyrek, sonra yarı final. Sonra olursa final!" ifadelerini kullandı.Hakemlerle ilgili konuşan Metin Öztürk "Biz sahada kalacağız. Hakemlerden adil bir şekilde maçları yönetmesini bekliyoruz. Herkes hak ettiği noktaya adil yönetim sonucunda ulaşır." diyerek sözlerini noktaladı.