09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
19:00
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
20:30
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
20:30
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
21:45
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
22:00

Metin Öztürk'ten Osimhen açıklaması: "48 saat içinde çözülür"

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu. Öztürk, Osimhen transferi hakkında "48 saat içerisinde iş çözülür" dedi.

calendar 09 Temmuz 2025 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 14:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Metin Öztürk'ten Osimhen açıklaması: '48 saat içinde çözülür'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



SPORX ÖZEL | Victor Osimhen'in transfer görüşmelerinde Galatasaray ve Napoli anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün, Napoli'ye teminat mektubu iletmesinin ardından taraflar resmi açıklamayı yapacak.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

"48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜR"

Victor Osimhen transferi için konuşan Metin Öztürk "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür. Her futbolcunun alternatifi var." dedi.

"OSIMHEN DE G.SARAY'DA OLMAK İSTİYORDUR"

Metin Öztürk ayrıca "Her futbolcu Galatasaray'da oynamak ister. Victor Osimhen de Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de onun bizimle olmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı. 

TRANSFER GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI İÇİN TIKLA!




"HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNAL"

Avrupa'da başarı istediklerini söyleyen Metin Öztürk "Şampiyonlar Ligi'nde adım adım gideceğiz. Önce hedef çeyrek, sonra yarı final. Sonra olursa final!" ifadelerini kullandı. 

HAKEMLER KONUSU

Hakemlerle ilgili konuşan Metin Öztürk "Biz sahada kalacağız. Hakemlerden adil bir şekilde maçları yönetmesini bekliyoruz. Herkes hak ettiği noktaya adil yönetim sonucunda ulaşır." diyerek sözlerini noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.