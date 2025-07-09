Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Victor Osimhen transferinde ciddi bir gelişme yaşandı, taraflar bonservis bedelinde anlaşmaya vardı.
GALATASARAY VE NAPOLI ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferi karşılıklı şartlarda anlaştı ve kulüpler arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına geçildi.
ÖDEME PLANI İÇİN GÖRÜŞME
Ayrıca, bugün ödeme planının son detayları için Abdullah Kavukcu'nun Napoli ile masaya oturup transferi finalize edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro'luk bedeli 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etmişti.
MAAŞ PLANI HAZIR
Galatasaray, Osimhen'e yıllık 16 milyon Euro maaş teklif etti. Bu rakamın 10 milyon Euroluk kısmı sponsorluk gelirleriyle karşılanacak. Kalan kısım ise kulüp bütçesinden ödenecek.
OSIMHEN: "GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM"
Al Hilal'in 160 milyon Euro'luk astronomik teklifini reddeden yıldız golcü, Galatasaraylı yöneticilere şu sözlerle talebini iletti:
"Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum. Bonservisimi Napoli'den alın. Napoli beni Al Hilal'e satmak istiyor ama ben kararımı verdim."
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.
GALATASARAY VE NAPOLI ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferi karşılıklı şartlarda anlaştı ve kulüpler arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına geçildi.
ÖDEME PLANI İÇİN GÖRÜŞME
Ayrıca, bugün ödeme planının son detayları için Abdullah Kavukcu'nun Napoli ile masaya oturup transferi finalize edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro'luk bedeli 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etmişti.
MAAŞ PLANI HAZIR
Galatasaray, Osimhen'e yıllık 16 milyon Euro maaş teklif etti. Bu rakamın 10 milyon Euroluk kısmı sponsorluk gelirleriyle karşılanacak. Kalan kısım ise kulüp bütçesinden ödenecek.
OSIMHEN: "GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM"
Al Hilal'in 160 milyon Euro'luk astronomik teklifini reddeden yıldız golcü, Galatasaraylı yöneticilere şu sözlerle talebini iletti:
"Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum. Bonservisimi Napoli'den alın. Napoli beni Al Hilal'e satmak istiyor ama ben kararımı verdim."
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.