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Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 12:11 -
Güncelleme Tarihi:
08 Temmuz 2025 12:11
Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu sene içerisinde 9 toplantı gerçekleştiriyor. Toplantılar ardından faiz kararını paylaşıyor. Geçtiğimiz 19 Haziran'da faiz kararını duyuran Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Piyasaların gözü Temmuz ayındaki toplantıda. Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay içinde gerçekleşecek. Son olarak kurul, 19 Haziran'da bir araya gelmişti. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın beklenti anketinde de politika faizinin yüzde 46 oranında sabit bırakılacağı öngörülmüştü. Peki, Temmuz Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte, TCMB toplantı tarihleri...
MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI TOPLANTISI BEKLENİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise o gün içinde saat 14:00'te duyurulacak.
HAZİRAN FAİZ KARARI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini Haziran'da yüzde 46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de yüzde 49'da sabit tutmuştu.
Beklenti anketinde ise faizin %46 seviyesinde sabit bırakılacağı öngörülüyordu.
TCMB TOPLANTI TARİHLERİ
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
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