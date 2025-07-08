Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay içinde gerçekleşecek. Son olarak kurul, 19 Haziran'da bir araya gelmişti. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın beklenti anketinde de politika faizinin yüzde 46 oranında sabit bırakılacağı öngörülmüştü. Peki, Temmuz Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte, TCMB toplantı tarihleri...



MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI TOPLANTISI BEKLENİYOR



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise o gün içinde saat 14:00'te duyurulacak.



HAZİRAN FAİZ KARARI



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini Haziran'da yüzde 46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de yüzde 49'da sabit tutmuştu.



Beklenti anketinde ise faizin %46 seviyesinde sabit bırakılacağı öngörülüyordu.



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