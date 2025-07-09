Pendikspor yeni transferlerini açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Jamaikalı santrfor Jonson Scott Clarke Harris ile İngiliz kanat oyuncusu Mallik Wilks'i transfer ettiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuyla da 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



30 yaşındaki Jonson Scott Clarke Harris, son olarak İngiltere 3. Lig takımlarından Rotherham United'ın formasını giydi.



26 yaşındaki Mallik Wilks ise geçen sezon İngiltere Championship takımı Sheffield Wednesday'den Rotherham United'a kiralanmıştı.



