Haber Tarihi: 25 Haziran 2025 13:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 13:05

KYK bursu Temmuz ayında yatar mı? Üniversitelerde yaz tatili başladı!

Üniversitelerde yaz tatilinin başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci KYK bursu Temmuz'da yatacak mı sorusunu araştırmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona ererken Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sunulan burs ve kredi ödemelerinin Temmuz ayında da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

KYK bursu Temmuz ayında yatar mı? Üniversitelerde yaz tatili başladı!
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KYK bursları üniversitelerde yaz tatilinin başlamasıyla gündem oldu. Öğrenciler yaz aylarında KYK burslarının yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından verilen burslar her ay düzenli olarak öğrencilerin hesabına yatıyor.

KYK BURSU TEMMUZ AYINDA YATAR MI?

KYK bursu, üniversitelerde öğrenimi devam eden öğrenciler için her ay düzenli olarak yatırılıyor. Bu ödemeler yalnızca eğitim dönemlerinde değil yaz aylarında da hesaplara yatıyor. Bu kapsamda KYK bursu alan öğrenciler Temmuz ayında da ödeme alacak

KYK BURSU OKUL BİTİNCE KESİLİR Mİ?

KYK bursları ve kredileri öğrencinin eğitim süresiyle sınırlıdır. Üniversitelerde ön lisans, lisans ya da yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerin burs ve kredi ödemeleri otomatik olarak durdurulur. Buna göre mezun olan öğrenciler için Temmuz ayında burs ya da kredi yatırılmaz.

Haziran ayı, mezuniyetin gerçekleştiği ay olarak kabul edildiğinde, o döneme ait ödeme son ödeme olarak sistemde görünür. Temmuz ayı itibarıyla ise artık burs hakkı sona erer. Bu durum hem burslu hem de kredili öğrenciler için geçerlidir.

KYK BURSLARI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğrencilerin çeşitli durumlarda da burs alma hakları sona erebilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen bu durumlar şu şekildedir:

Başarısız Olma

Öğretim kurumundan ayrılma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

Kayıt Dondurma, Ders Kaydı Yapmama

Kayıt Yenilememe

KYK yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma

Kesin hükümle mahkum olma

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