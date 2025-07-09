SED parası zamlandı mı, ne kadar oldu? Temmuz zamlı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ailelerde yaşanan ekonomik sorunların önüne geçilmesi ve çocukların aileleri ile huzurlu şekilde yaşayabilmesi adına SED ödemeleri gündeme getirildi. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine direkt olarak müraacat edilebilir. İşte, SED ödemeleri hakkında detaylar...

Temmuz ayında maaşlara yapılan artışın ardından SED ödemelerinde de değişiklik yapıldı.

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.

Bakan Göktaş, zamlı SED paralarının Ağustos ayı ödemelerinden itibaren hesaplara geçeceğini bildirdi.

SED yardımı her ayın 20'sine kadar hesaplara geçiyor. Temmuz ayının 3. haftası ödemelerin yapılması bekleniyor. Haziran'da SED paraları 16'sinde ödenmişti.