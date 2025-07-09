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SED parası zamlandı mı, ne kadar oldu? Temmuz zamlı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 19:36 -
Güncelleme Tarihi:
09 Temmuz 2025 19:36
SED parası zamlandı mı, ne kadar oldu? Temmuz zamlı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ailelere ve çocuklara maddi ve manevi destek amacıyla hayata geçirilen bir sosyal hizmet modelidir. Her ay düzenli olarak başvuruları kabul edilen ailelerin hesabına yapılan SED ödemeleri memur maaşlarına göre zamlanıyor. 2025 Temmuz maaş zamları ardından SED yardım tutarları da değişti. Peki, Temmuz SED ödemesi ne zaman yatacak? SED parası kaç lira oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ailelerde yaşanan ekonomik sorunların önüne geçilmesi ve çocukların aileleri ile huzurlu şekilde yaşayabilmesi adına SED ödemeleri gündeme getirildi. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine direkt olarak müraacat edilebilir. İşte, SED ödemeleri hakkında detaylar...
SED ÖDEMESİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında maaşlara yapılan artışın ardından SED ödemelerinde de değişiklik yapıldı.
Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.
ZAMLI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Göktaş, zamlı SED paralarının Ağustos ayı ödemelerinden itibaren hesaplara geçeceğini bildirdi.
TEMMUZ SED PARASI ÖDEME TARİHİ
SED yardımı her ayın 20'sine kadar hesaplara geçiyor. Temmuz ayının 3. haftası ödemelerin yapılması bekleniyor. Haziran'da SED paraları 16'sinde ödenmişti.
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