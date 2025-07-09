Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 15:25 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 15:25

TFF 2. Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? 2025-2026 Sezonu

2025-2026 sezonu 23 Ağustos'ta başlayacak, ilk yarı Aralık ayında tamamlanacak. Normal sezon ise 25 Nisan 2026'da sona erecek.

TFF 2. Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? 2025-2026 Sezonu
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TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür heyecanı bugün yaşanıyor. Yeni sezon öncesinde büyük bir merakla beklenen fikstür çekimi, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak(http://youtube.com/channel/UCVoNfzLtczc_TV8-xKjcmKg) Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan çekimle birlikte takımların sezon boyunca karşılaşacağı rakipler, deplasman ve iç saha maç haftaları belli olacak.

Fikstür çekiminin ardından gözler, sezonun resmen başlayacağı tarihlere çevrildi. TFF'nin açıklamasına göre, 2025-2026 sezonu 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Ligde 19 takımdan oluşan Beyaz Grup ve 18 takımlı Kırmızı Grup olmak üzere iki ayrı grup yer alacak.

Sezonun ilk yarısı, Beyaz Grup'ta 21 Aralık 2025'te, Kırmızı Grup'ta ise 14 Aralık 2025'te sona erecek. İkinci yarı her iki grup için 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Normal sezon ise 25 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacak. Sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarının takvimi ise daha sonra ilan edilecek.

TFF, bu sezon bazı karşılaşmaların hafta içi oynanacağını da duyurdu. Beyaz Grup'ta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta; Kırmızı Grup'ta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, fikstür yoğunluğu ve adil rekabet koşulları gözetilerek planlandı.

Yeni sezonun fikstürüyle birlikte, futbolseverler takımlarının zorlu periyotlarını, derbi haftalarını ve sezonun kritik mücadelelerini öğrenme fırsatı bulacak. TFF 2. Lig'de mücadele edecek kulüpler ise planlamalarını bu fikstür doğrultusunda yapacak.
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