TFF 2. Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? 2025-2026 Sezonu

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür heyecanı bugün yaşanıyor. Yeni sezon öncesinde büyük bir merakla beklenen fikstür çekimi, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak(http://youtube.com/channel/UCVoNfzLtczc_TV8-xKjcmKg) Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan çekimle birlikte takımların sezon boyunca karşılaşacağı rakipler, deplasman ve iç saha maç haftaları belli olacak.

Fikstür çekiminin ardından gözler, sezonun resmen başlayacağı tarihlere çevrildi. TFF'nin açıklamasına göre, 2025-2026 sezonu 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Ligde 19 takımdan oluşan Beyaz Grup ve 18 takımlı Kırmızı Grup olmak üzere iki ayrı grup yer alacak.

TFF, bu sezon bazı karşılaşmaların hafta içi oynanacağını da duyurdu. Beyaz Grup'ta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta; Kırmızı Grup'ta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, fikstür yoğunluğu ve adil rekabet koşulları gözetilerek planlandı.

Yeni sezonun fikstürüyle birlikte, futbolseverler takımlarının zorlu periyotlarını, derbi haftalarını ve sezonun kritik mücadelelerini öğrenme fırsatı bulacak. TFF 2. Lig'de mücadele edecek kulüpler ise planlamalarını bu fikstür doğrultusunda yapacak.