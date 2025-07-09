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Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde kötü haber!

Hakan Çalhanoğlu, için Galatasaray'la Inter arasındaki görüşmelerin durduğu, transferde gerekli şartların oluşmadığı öne sürüldü

calendar 09 Temmuz 2025 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 22:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde kötü haber!
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Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için yoğun çaba sarfeden Galatasaray, mutlu sona ulaşamadı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak. Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartlar oluşmadı.

Daha önceki haberlere; Inter, Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euroluk bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmayacaklarını Galatasaray'a iletmişti.

Hakan Çalhanoğlu, takım içinde yaşanan atışma sonrasında Lautaro Martinez ve Başkan Giuseppe Marotta'ya paylaşım yaparak yüklenmişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

 

 


 

 

 

 

 

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