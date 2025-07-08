Mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özür grubu atama sonuç tarihi)

Yaz dönemi mazerete bağlı atama takvimi geçtğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirdi.



TERCİH BAŞVURULARI 10 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK



Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri için süreç başlayacak.



Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.



YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?



Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: