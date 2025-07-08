Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 13:49 -
Güncelleme Tarihi:
08 Temmuz 2025 13:49
Özgür Çelik kimdir, neden gözaltına alındı? Özgür Çelik'in özgeçmişi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Haberin yayılması ardından Özgür Çelik'in özgeçmişi merak ediliyor. Peki,CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kimdir, nereli?
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 1981 yılında Sivas'ta doğdu. İletişim alanında lisans eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra ikinci yüksek lisansını yine İstanbul Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında yaptı. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.
Özgür Çelik, 2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde kıymetli örgütümüzün tercihi ile İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.
Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçildiği CHP İstanbul İl Başkanı görevini sürdürmektedir.
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