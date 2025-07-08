Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 13:49 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 13:49

Özgür Çelik kimdir, neden gözaltına alındı? Özgür Çelik'in özgeçmişi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Haberin yayılması ardından Özgür Çelik'in özgeçmişi merak ediliyor. Peki,CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kimdir, nereli?

Özgür Çelik kimdir, neden gözaltına alındı? Özgür Çelik'in özgeçmişi
Abone Ol
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 1981 yılında Sivas'ta doğdu. İletişim alanında lisans eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra ikinci yüksek lisansını yine İstanbul Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında yaptı. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.

Özgür Çelik, 2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde kıymetli örgütümüzün tercihi ile İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçildiği CHP İstanbul İl Başkanı görevini sürdürmektedir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Orkun Kökçü: 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim' Beşiktaş Orkun Kökçü: "Bırakın Beşiktaş'a gideyim"
Yeni Malatyaspor'dan, Adil Gevrek hakkında suç duyurusu! TFF 3. Lig Yeni Malatyaspor'dan, Adil Gevrek hakkında suç duyurusu!
Mesut Özil, futbol akademisi kuruyor! Futbol Mesut Özil, futbol akademisi kuruyor!
Kimlik kartları ile statlara girilebilecek Trendyol Süper Lig Kimlik kartları ile statlara girilebilecek
Naim Saruhan Dönmez'in yeni adresi KCT 1461 Trabzon! TFF 2. Lig Naim Saruhan Dönmez'in yeni adresi KCT 1461 Trabzon!
İzmir futbolunda korkutan sessizlik TFF 3. Lig İzmir futbolunda korkutan sessizlik
Özgür Çelik kimdir, neden gözaltına alındı? Özgür Çelik'in özgeçmişi Gündem Özgür Çelik kimdir, neden gözaltına alındı? Özgür Çelik'in özgeçmişi
Ziya Erdal, Sivasspor'a veda etti Sivasspor Ziya Erdal, Sivasspor'a veda etti
FIFA Kulüpler Dünya Kupasında şampiyona dev ödül! Futbol FIFA Kulüpler Dünya Kupasında şampiyona dev ödül!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Sambacı operasyonu!
2
Jose Mourinho'nun özel isteği: Yves Bissouma
3
Galatasaray'dan eski aşka yeni hamle: Arias!
4
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme: Jens Cajuste!
5
TFF'den yabancı kuralı değişikliği!
6
Jhon Duran için flaş iddia: "Al Nassr'a dönmeyecek!"
7
Beşiktaş'tan satışa onay: Rashica!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.