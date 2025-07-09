Iğdır FK'nin yeni sponsoru: Socar Enerji!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, SOCAR Enerji ile 2025-2026 sezonunu kapsayan forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.Alagöz Holding Iğdır FK Ankara Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır Valisi Ercan Turan, kulüp başkanı Cantürk Alagöz, SOCAR Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, futbolcular ve teknik ekip katıldı.Anlaşmanın sadece sponsorluk anlaşması olmadığını, "iki devlet bir millet"in en büyük simgesi olduğunu vurgulayan Cantürk Alagöz, "Yüreklerimiz bir çarpıyor, bir canız, bir bedeniz, ruhumuz bir, kardeşiz. Bu gururu yaşamak, sponsorluğun çok çok ötesinde. Bu duyguyu bize tattırdıkları için Sayın Aliyev'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu vesileyle Sayın Elchin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz bu takımı Bölgesel Amatör Lig'den dört sene önce aldık. Iğdırspor'un antrenman yapacak sahası dahi yoktu. Hatta deplasmana gidecek otobüsü, deplasmana giderken su alacak bir bütçesi yoktu. Biz dört yılda oradan buraya geldik." ifadelerini kullandı.Geçen sezon iyi mücadele ettiklerini ancak bunun Süper Lig'e çıkmaya yetmediğini belirten Alagöz, "Rabbim inşallah bu sene nasip eder. Ben takımıma ve hocama güveniyorum. Ben inanıyorum ki bu yıl, o yıl. Tabii bu yolda bize verdiği destekten dolayı ben SOCAR'a çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın maddi bir değeri yok. Bunun manevi değeri çok daha büyük, çok daha anlamlı. İnşallah bu güçle Süper Lig'e gideriz. Iğdır'a ilk ayak bastığımda BAL Ligi'nde, 'Bir gün Manchester City ya da Manchester United Iğdır'a niye gelmesin?' dediğim günü hatırlıyorum. İnşallah o günlere Rabbim bizi ulaştırır." diye konuştu.Sponsorluk anlaşmasını yeni sezonda da devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren SOCAR Enerji CEO'su Elchin Ibadov, "Geçtiğimiz yıl temellerini attığımız bu güzel yol arkadaşlığını 2025-2026 sezonunda da forma sponsoru olarak devam ettiriyoruz. Bu destek emin olun ki bizim için sadece bir spor sponsorluğu değil, çok daha büyük, çok daha anlamlı ve çok daha derin bir anlam taşıyor. Iğdır Futbol Kulübü'nün göğsünde SOCAR'ın logosu olacak. Dikkat ederseniz bu logo biraz alevi andırıyor. Bu da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak tarihimizin ve kültürümüzün alev alev parlayan göstergelerinden biri. Bu nedenle Iğdır Futbol Kulübü'nü desteklemek bizim için oldukça büyük bir kardeşliğin ve bağlılığın ifadesi." değerlendirmesinde bulundu.SOCAR olarak sporu gençleri destekleyen, toplumu birleştiren, ortak değerleri pekiştiren bir güç olarak gördüklerini aktaran Ibadov, şunları kaydetti:"1. Lig'deki ilk sezonunda Iğdır Futbol Kulübü'nün sahada gösterdiği azim ve mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Şimdi tabii yeni sezonda yepyeni hedeflere, taze bir heyecanla yola çıkıyoruz. Biraz önce başkanımızla birlikte sporcularımızla da görüştük. Onların gözlerindeki ışıktan da görüyorum ki bu yeni sezonda bolca sadece fileleri değil, bizim kalplerimizi de havalandıracak bu takım. Bu yolculukta kulübün başarısına eşlik etmek, aynı zamanda tribündeki coşkuya da ortak olmak ve Iğdır halkının da haklı gururunu paylaşmak bizim için çok kıymetli olacaktır. Bu vesileyle de başta Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Sayın Cantürk Alagöz olmak üzere emeği geçen tüm yöneticilere, teknik ekibe, sporculara gönülden teşekkür ediyorum. Iğdır Futbol Kulübü'ne sahada üstün başarılarla, tribünde coşkuyla, gönüllerde iz bırakacak yepyeni bir sezon diliyorum. İş birliğimiz bir daha hayırlı olsun. Allah utandırmasın."Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı ve Alagöz, Ibadov'a üzerinde ismi yazılı forma takdim etti.