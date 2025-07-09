Sözcü TV kapandı mı, kapatıldı mı? Sözcü TV neden karartılıyor?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 27 Mart'taki toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaptığı canlı yayınlarda "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği gerekçesiyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.



İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildiği 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.



Beş gün içinde yürürlüğe girmesi gereken yayın durdurma kararı ise 3 Temmuz'da Sözcü TV'ye bildirildi.



Sözcü TV yetkilileri mahkemeye yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu.



Bu başvuruya olumlu yanıt gelmediği için Sözcü TV ekranı ve YouTube kanalı gece yarısı eş zamanlı olarak karardı.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV'nin ekranının kararması sonrası X hesabından açıklama yaptı.



Ebubekir Şahin; Sözcü TV, Halk TV ve Tele1'e, uzun süredir yapılan uyarılara rağmen devam eden yayın ihlalleri nedeniyle ceza verildiğini söyledi.



Şahin, bu cezaların birdenbire verilmiş gibi gösterilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını belirtti.



SÖZCÜ TV NE ZAMAN AÇILACAK?



Sözcü TV'nin cezası 19 Temmuz Cumartesi günü saat 00.00'da sona erecek ve yeniden yayınlarına başlayacak.



Ankara 25. İdare Mahkemesi, Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmesini durdurma kararı vermişti. Ancak Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararıyla durdurma kararı iptal edildi.

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