Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 12:07 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 12:07

15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu ulaşım araçlarında son durum yakından takip ediliyor. Yayımlanan kararda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının 15 Temmuz günü ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. İstanbul, Ankara, İzmir'de belediye otobüsleri ücretsiz mi?

15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak?
Abone Ol
Resmi tatiller arasına yer alan 15 Temmuz, bu sene salı günü kutlanacak. Milli ve dini bayramlarımızda birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı yer aldı. Peki, 15 Temmuz'da hangi ulaşım araçları bedava? İşte, ücretsiz toplu taşıma araçları...

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden toplu taşımalara dair henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak 2024 yılı Temmuz ayında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları ve Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay hatları ücretsiz hizmet vermişti.

Ankara'da ise otobüs, metro ve Ankaray 16 Temmuz 2024 sabah saat 06:00'ya kadar ücretsiz yapılmıştı.

Geçtiğimiz sene de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanmıştı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin: 'Kolay değil' Hatayspor Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin: "Kolay değil"
15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak? Gündem 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak?
Serdal Adalı'dan Gedson hamlesi: Benfica'ya 8 milyon euro teklif Beşiktaş Serdal Adalı'dan Gedson hamlesi: Benfica'ya 8 milyon euro teklif
Zaniolo Galatasaray'da kalmak istiyor! Galatasaray Zaniolo Galatasaray'da kalmak istiyor!
Boga'dan çağrı: 'Bırakın Trabzonspor'a gideyim' Trabzonspor Boga'dan çağrı: "Bırakın Trabzonspor'a gideyim"
LGS taban puanları 2025: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları Gündem LGS taban puanları 2025: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları
Jose Mourinho, enerjik ve neşeli başladı! Fenerbahçe Jose Mourinho, enerjik ve neşeli başladı!
Onur Bulut: 'Benimle Beşiktaş olmadı maalesef' Beşiktaş Onur Bulut: "Benimle Beşiktaş olmadı maalesef"
Rodrigo Becao için transfer iddialarına yalanlama! Fenerbahçe Rodrigo Becao için transfer iddialarına yalanlama!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray ve Napoli Osimhen için anlaştı!
2
Juventus'tan Dusan Vlahovic kararı!
3
Serdal Adalı, İstanbul'a gelecek ve yeniden Portekiz'e gidecek
4
Galatasaray'dan Osimhen için dev hamle!
5
Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu mesajı!
6
Inter, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor!
7
Fenerbahçe'den Mehdi Taremi sürprizi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.