15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak?

Resmi tatiller arasına yer alan 15 Temmuz, bu sene salı günü kutlanacak. Milli ve dini bayramlarımızda birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı yer aldı. Peki, 15 Temmuz'da hangi ulaşım araçları bedava? İşte, ücretsiz toplu taşıma araçları...

15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden toplu taşımalara dair henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak 2024 yılı Temmuz ayında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları ve Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay hatları ücretsiz hizmet vermişti.

Ankara'da ise otobüs, metro ve Ankaray 16 Temmuz 2024 sabah saat 06:00'ya kadar ücretsiz yapılmıştı.

Geçtiğimiz sene de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanmıştı.