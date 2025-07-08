Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 11:12 -
Güncelleme Tarihi:
08 Temmuz 2025 11:12
Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025
Magnum tutkunlarının merakla beklediği 2025 çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Çubuklardan çıkan şifreleri magnum.com.tr üzerinden giren katılımcılar, hem 300.000 TL'lik Magnum Card hem de Porsche Taycan gibi büyük ödüller için şans elde ediyor. Özellikle iki ayda bir gerçekleşen ve 30 kişiye Magnum Card kazandıran ara çekilişler ilgi görüyor. Peki, 2025 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Porsche Taycan çekilişi hangi tarihte yapılacak?
2025 yılı Magnum büyük çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Katılımcıların çubuklardan çıkan şifreleri magnum.com.tr adresindeki form aracılığıyla sisteme girmesiyle dahil olduğu kampanyada, yılın en merak edilen ödüllerinden biri olan Porsche Taycan için 1. dönem çekilişi yaklaşıyor.
Magnum çekiliş takvimine göre, 1. dönem Porsche Taycan çekilişi önceden belirlenen tarihte noter huzurunda yapılacak ve çekiliş Magnum'un resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Canlı yayın saati ve bağlantı bilgileri çekiliş günü öncesinde Magnum'un resmi kanallarından duyurulacak.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇ TARİHİ VE SAATİ
Kazananlara ait çekiliş sonuçları ise 12 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Bununla birlikte sırasıyla 2. ve 3. dönem sonuç açıklamaları da şu tarihlerde olacak:
2. dönem: 13 Eylül 2025
3. dönem: 8 Kasım 2025
Çekilişler her dönem için saat 11:00'de, İstanbul'daki U2 Tanıtım ofisinde açık noter huzurunda yapılıyor.
Çekiliş sonuçları, canlı yayının ardından magnum.com.tr adresinde ve kampanya şartlarında belirtilen süre içinde ilan edilecek. Katılımcılar, sonuçları aynı zamanda e-posta veya SMS yoluyla da öğrenebilecek.
Detaylı bilgi ve güncel açıklamalar için Magnum'un sosyal medya hesaplarını ve web sitesini takipte kalabilirsiniz.
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