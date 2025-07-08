Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025

2025 yılı Magnum büyük çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Katılımcıların çubuklardan çıkan şifreleri magnum.com.tr adresindeki form aracılığıyla sisteme girmesiyle dahil olduğu kampanyada, yılın en merak edilen ödüllerinden biri olan Porsche Taycan için 1. dönem çekilişi yaklaşıyor.

Magnum çekiliş takvimine göre, 1. dönem Porsche Taycan çekilişi önceden belirlenen tarihte noter huzurunda yapılacak ve çekiliş Magnum'un resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Canlı yayın saati ve bağlantı bilgileri çekiliş günü öncesinde Magnum'un resmi kanallarından duyurulacak.

Kazananlara ait çekiliş sonuçları ise 12 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Bununla birlikte sırasıyla 2. ve 3. dönem sonuç açıklamaları da şu tarihlerde olacak:

2. dönem: 13 Eylül 2025

3. dönem: 8 Kasım 2025

Çekilişler her dönem için saat 11:00'de, İstanbul'daki U2 Tanıtım ofisinde açık noter huzurunda yapılıyor.

Çekiliş sonuçları, canlı yayının ardından magnum.com.tr adresinde ve kampanya şartlarında belirtilen süre içinde ilan edilecek. Katılımcılar, sonuçları aynı zamanda e-posta veya SMS yoluyla da öğrenebilecek.

Detaylı bilgi ve güncel açıklamalar için Magnum'un sosyal medya hesaplarını ve web sitesini takipte kalabilirsiniz.