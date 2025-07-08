Sağlık Bakanlığı 2. etap alım ne zaman? 18 bin sağlık personeli atama takvimi belli mi?

Sağlık personeli atama takviminde sıra 18 bin alıma geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplamda 37 bin sağlık çalışanı alımının ilk etabı 19 bin adet ve mayıs ayındaydı. 18 bin personel alımı olan ikinci etabı ise 2025/5 tercih kılavuzu ışığında yapılacak. bakan Memişoğlu Ağustos-Eylül aylarını işaret etmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tariih açıklandı mı, ne zaman?

37 bin sağlık personeli alımının ikinci etabı olan 18 binlik kısım için gözler açıklamalarda. Bakan Kemal Memişoğlu, ''Mayıs ayında ilk etabını 19 bin alacağız, sonrasını Ağustos ve Eylül'de yine ilana çıkmış olacağız.'' sözlerine yer vermişti.

Buna göre Ağustos ayı sonu Eylül ayı başı gibi sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Ayrıca 15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2–8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM'den alınmıştı. 3 bin 658 işçi alımı için de başvurular 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti.

Henüz 18 bin alıma dair branş dağılımları duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti. 19 bin alımda söz konusu olan braş dağılımı şöyle:

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273