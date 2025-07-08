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Sağlık Bakanlığı 2. etap alım ne zaman? 18 bin sağlık personeli atama takvimi belli mi?
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 12:38 -
Güncelleme Tarihi:
08 Temmuz 2025 12:38
Sağlık Bakanlığı 2. etap alım ne zaman? 18 bin sağlık personeli atama takvimi belli mi?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk etapta 15.342 sözleşmeli personel ile 3.658 sürekli işçi alımı yapıldı. Bakan Kemal Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli alımının yapılacağını paylaşmıştı. KPSS puan türü ile gerçekleşen alımlara dair gözler ÖSYM'nin paylaşacağı kılavuzda. 19 bin sağlık çalışanı için alım süreci geçtiğimiz mayıs ayında oldu ve KPSS-2025/4 kılavuzunda şartlar duyuruldu. Peki, 18 bin sağlık personeli ataması ne zaman, kılavuz hangi tarihte yayımlanır?
Sağlık personeli atama takviminde sıra 18 bin alıma geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplamda 37 bin sağlık çalışanı alımının ilk etabı 19 bin adet ve mayıs ayındaydı. 18 bin personel alımı olan ikinci etabı ise 2025/5 tercih kılavuzu ışığında yapılacak. bakan Memişoğlu Ağustos-Eylül aylarını işaret etmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tariih açıklandı mı, ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI
37 bin sağlık personeli alımının ikinci etabı olan 18 binlik kısım için gözler açıklamalarda. Bakan Kemal Memişoğlu, ''Mayıs ayında ilk etabını 19 bin alacağız, sonrasını Ağustos ve Eylül'de yine ilana çıkmış olacağız.'' sözlerine yer vermişti.
Buna göre Ağustos ayı sonu Eylül ayı başı gibi sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Ayrıca 15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2–8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM'den alınmıştı. 3 bin 658 işçi alımı için de başvurular 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti.
BRANŞ DAĞILIMI
Henüz 18 bin alıma dair branş dağılımları duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti. 19 bin alımda söz konusu olan braş dağılımı şöyle:
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273
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