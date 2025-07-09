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Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi!

Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.

calendar 09 Temmuz 2025 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 11:05
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi!
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Beşiktaş, transferde vites yükseltti.

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre Siyah-beyazlı ekip, Orkun Kökçü transferinde Benfica ile büyük ölçüde anlaşmaya varırken, Portekiz ekibinde forma giyen bir diğer milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için de girişimlere başladı.

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Orkun Kökçü transferi için yürütülen görüşmeler sırasında Kerem'in durumunu da sordu.

İMZALAR AN MESELESİ OLABİLİR 

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık isteğine sıcak yaklaşan Benfica, yüksek bir bonservis talep etmiyor. Beşiktaş'ın şartları karşılaması ve Kerem'in Türkiye'ye dönmeye karar vermesi halinde transferin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor.



Kerem'in, eski kulübü Galatasaray'a dönme fikrine de olumlu baktığı bilinirken, Beşiktaş'ın sunduğu proje ve teklifin oyuncunun fikrini değiştirebileceği konuşuluyor. 

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