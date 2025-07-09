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Galatasaray'da Osimhen transferinde son durum

Galatasaray, Victor Osimhen için 75 milyon euroluk teklifini iletti, ancak Napoli ve oyuncu cephesi transferin tamamlanması için resmi teminat ve mali garanti bekliyor. Taraflar arasında yapılan son görüşmenin ardından gözler sarı-kırmızılı kulübe çevrildi.

calendar 09 Temmuz 2025 23:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen transferinde son durum
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Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen transferi için süren pazarlıklar kritik bir noktaya taşındı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 9 Temmuz Çarşamba günü taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, transferin tamamlanabilmesi adına ödeme planı detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Sarı-kırmızılılar, önceki gün 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini kabul ettiğini Napoli'ye bildirmişti. Ancak bu rakamın taksitlendirilerek ödenmesi önerildi. Galatasaray, 75 milyon euroyu 5 yıla yayılmış şekilde taksit taksit ödemeyi teklif etti.


NAPOLİ VE OSIMHEN TEMİNAT BEKLİYOR

Taraflar arasında prensipte önemli bir ilerleme sağlanırken; Napoli cephesi, bu anlaşmanın resmiyete dökülebilmesi için Galatasaray'dan teminat ve bankacılık düzeyinde güvence talep etti. Aynı şekilde yıldız futbolcu Osimhen de bu konuda netlik bekliyor. Aksi takdirde, transferin sonuçlanmayacağı ve Osimhen'in Okan Buruk'un takımına geri dönmeyeceği belirtiliyor.

KAVUKCU VE GARDI DEVREDE

Transfer sürecini Galatasaray adına yöneten Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile menajer George Gardi, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek temaslarını sıklaştırdı. İkili, Sky Sports muhabirleri tarafından görüntülenmişti.

George Gardi, burada yaptığı kısa açıklamada, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Abdullah Kavukcu ise soruları yanıtsız bıraktı.

SPORX ÖZEL: TEMİNAT MEKTUBU KALDI

Sporx'in ulaştığı bilgilere göre Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmanın resmiyet kazanması için sadece teminat mektubunun iletilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün, bu belgeyi teslim etmesi halinde Osimhen transferinin açıklanması an meselesi.

MAAŞ PLANI VE OSIMHEN'İN MESAJI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldıza yıllık 16 milyon euro maaş teklif ettiği, bu rakamın 10 milyon Euro'luk kısmının sponsorluk gelirleriyle karşılanacağı öğrenildi.

Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 160 milyon euroluk teklifini geri çeviren Osimhen'in, Galatasaraylı yetkililere şu sözlerle net mesaj verdiği belirtildi:

"Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum. Bonservisimi Napoli'den alın. Napoli beni Al Hilal'e satmak istiyor ama ben kararımı verdim."

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistle oynayarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

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