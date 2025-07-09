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George Gardi'den İtalya'da Osimhen açıklaması

Victor Osimhen'in transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, İtalya'da görüntülendi. Gardi, süreç ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.

calendar 09 Temmuz 2025 17:21 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 17:32
Haber: Sporx.com
George Gardi'den İtalya'da Osimhen açıklaması
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Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasına Victor Osimhen yerleşti.

Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyle prensip anlaşmasına vardıktan sonra, Napoli ile 75 milyon euroluk bonservis bedelinin taksitlendirilmesi konusunda temaslarını yoğunlaştırdı.

KAVUKCU VE GARDI İTALYA'DA


Transfer sürecini yöneten isimler ise Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile menajer George Gardi oldu. İkili, İtalya'da Sky Sports muhabirlerinin objektifine yansıdı.

GARDI'DEN AÇIKLAMA

Abdullah Kavukcu, yöneltilen sorulara herhangi bir yanıt vermezken, George Gardi ise kısa bir açıklama yaparak, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 

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