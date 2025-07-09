Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 11:12 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 11:12

Dilan-Engin Polat'ın mahkemesi ne zaman, saat kaçta?

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın duruşmasının görülmesine devam edildi. Duruşmada söz alan Engin Polat, "Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

Dilan-Engin Polat'ın mahkemesi ne zaman, saat kaçta?
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Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının isteni. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Mustafa Özalp 'Mıstık' ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Hakimi duruşmada, bu celse dinlenmesi gereken gizli tanığın Bakırköy Adliyesi'nde dinlenmesi için yazılan müzekkerenin UYAP'a yüklendiğini ve gizli tanığın kimliğinin ifşa edilmesi riski olduğunu belirterek tanığın gelecek celse dinleneceğini belirtti.

9 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, kayyum talebini reddederek dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'a erteledi.
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