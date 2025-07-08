Nefes kredisi faiz oranı ve vade sayısı: Hangi bankalar TOBB Nefes kredisi verecek?

KOBİ'lere finansal destek amacıyla bir süredir beklenen Nefes Kredisi hayata geçiyor. Her bir iş yeri en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Öte yandan Kredi Garanti Fonu (KGF) ise kredilerin yüzde 80'ine kefil olacak. İşte, Nefes Kredisi başvuru şartları ve ödeme planı...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvuruları 8-9 Temmuz tarihlerinde anlaşmalı banka şubelerinden alınacak.



TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler kredi başvurusu yapabilir.

Nefes Kredisi'nden bir firma en çok 2,5 milyon TL kredi kullanabilir.

Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

Krediyi ise; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım bankaları verecek.

Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

2025 Nefes Kredisi faiz oranı henüz belli değil, başvurular başladığında faiz oranları duyurulacak.

2021 yılında uygulanan Nefes Kredisinde ise kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 17,50 şeklindeydi.