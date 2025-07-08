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Nefes kredisi faiz oranı ve vade sayısı: Hangi bankalar TOBB Nefes kredisi verecek?
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 10:43 -
Güncelleme Tarihi:
08 Temmuz 2025 10:43
Nefes kredisi faiz oranı ve vade sayısı: Hangi bankalar TOBB Nefes kredisi verecek?
Nefes Kredisi başvuruları başlıyor. Nefes aldıracak fırsat olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından duyurulan Nefes Kredisi ile KOBİ'lere uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuluyor. Garanti Fonu, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım tarafından Nefes Kredisi çalışmaları yürütülüyor. Krediden, ilgililer en fazla 2,5 milyon TL kullanabilecek. Yüzde 80'ine de Kredi Garanti Fonu (KGF) kefil olacak. Peki, Nefes Kredisi şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
KOBİ'lere finansal destek amacıyla bir süredir beklenen Nefes Kredisi hayata geçiyor. Her bir iş yeri en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Öte yandan Kredi Garanti Fonu (KGF) ise kredilerin yüzde 80'ine kefil olacak. İşte, Nefes Kredisi başvuru şartları ve ödeme planı...
TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvuruları 8-9 Temmuz tarihlerinde anlaşmalı banka şubelerinden alınacak.
NEFES KREDİSİ ŞARTLARI
TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler kredi başvurusu yapabilir.
Nefes Kredisi'nden bir firma en çok 2,5 milyon TL kredi kullanabilir.
Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.
Krediyi ise; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım bankaları verecek.
Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.
NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI BELLİ Mİ?
2025 Nefes Kredisi faiz oranı henüz belli değil, başvurular başladığında faiz oranları duyurulacak.
2021 yılında uygulanan Nefes Kredisinde ise kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 17,50 şeklindeydi.
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