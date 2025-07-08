Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 10:43 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 10:43

Nefes kredisi faiz oranı ve vade sayısı: Hangi bankalar TOBB Nefes kredisi verecek?

Nefes Kredisi başvuruları başlıyor. Nefes aldıracak fırsat olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından duyurulan Nefes Kredisi ile KOBİ'lere uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuluyor. Garanti Fonu, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım tarafından Nefes Kredisi çalışmaları yürütülüyor. Krediden, ilgililer en fazla 2,5 milyon TL kullanabilecek. Yüzde 80'ine de Kredi Garanti Fonu (KGF) kefil olacak. Peki, Nefes Kredisi şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Nefes kredisi faiz oranı ve vade sayısı: Hangi bankalar TOBB Nefes kredisi verecek?
Abone Ol
KOBİ'lere finansal destek amacıyla bir süredir beklenen Nefes Kredisi hayata geçiyor. Her bir iş yeri en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Öte yandan Kredi Garanti Fonu (KGF) ise kredilerin yüzde 80'ine kefil olacak. İşte, Nefes Kredisi başvuru şartları ve ödeme planı...

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvuruları 8-9 Temmuz tarihlerinde anlaşmalı banka şubelerinden alınacak.

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler kredi başvurusu yapabilir.

Nefes Kredisi'nden bir firma en çok 2,5 milyon TL kredi kullanabilir.

Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

Krediyi ise; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım bankaları verecek.

Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI BELLİ Mİ?

2025 Nefes Kredisi faiz oranı henüz belli değil, başvurular başladığında faiz oranları duyurulacak.

2021 yılında uygulanan Nefes Kredisinde ise kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 17,50 şeklindeydi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'ın Lucumi ısrarı! Galatasaray Galatasaray'ın Lucumi ısrarı!
Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Gündem Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025
Beşiktaş'ta hedef Japon orta saha Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef Japon orta saha
Rio: 'Galatasaray'a giderse çıldırırım' Galatasaray Rio: "Galatasaray'a giderse çıldırırım"
Neom SC, En-Nesyri için kapıyı çalacak! Fenerbahçe Neom SC, En-Nesyri için kapıyı çalacak!
TFF'den yabancı kuralı değişikliği! Trendyol Süper Lig TFF'den yabancı kuralı değişikliği!
Nefes kredisi faiz oranı ve vade sayısı: Hangi bankalar TOBB Nefes kredisi verecek? Gündem Nefes kredisi faiz oranı ve vade sayısı: Hangi bankalar TOBB Nefes kredisi verecek?
Icardi ve China Suarez'e yolculuk öncesi şok haber! Galatasaray Icardi ve China Suarez'e yolculuk öncesi şok haber!
Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe'nin radarında! Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe'nin radarında!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray, Osimhen'den vazgeçmiyor! Bir teklif daha!
2
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme: Jens Cajuste!
3
Fenerbahçe'de Sambacı operasyonu!
4
Fenerbahçe'den sürpriz Walker-Peters hamlesi
5
Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi!
6
Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönüyor
7
Endrick'e Avrupa'dan talipler var

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.