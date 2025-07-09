İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Galatasaray'a transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu konusunda düğmeye bastı. Milano ekibi, milli yıldıza ültimatom verdi.
"KAMPA KADAR BİR KARAR VER"
Corriere dello Sport'un haberine göre, Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'na ültimatom verdi. Haberde İtalyan ekibinin milli yıldıza, "Kampın başlayacağı 26 Temmuz'a kadar geleceğinle ilgili kesin kararını bize bildir" dediği belirtildi.
INTER'İN İSTEDİĞİ BONSERVİS
Inter, Hakan Çalhanoğlu için belirlediği fiyatın altına inmeyi kesinlikle düşünmediği belirtildi. Milano temsilcisi, 30 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini açıkça duyurdu.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Hakan, takımının en kilit isimlerinden biri olmuştu.
"KAMPA KADAR BİR KARAR VER"
Corriere dello Sport'un haberine göre, Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'na ültimatom verdi. Haberde İtalyan ekibinin milli yıldıza, "Kampın başlayacağı 26 Temmuz'a kadar geleceğinle ilgili kesin kararını bize bildir" dediği belirtildi.
INTER'İN İSTEDİĞİ BONSERVİS
Inter, Hakan Çalhanoğlu için belirlediği fiyatın altına inmeyi kesinlikle düşünmediği belirtildi. Milano temsilcisi, 30 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini açıkça duyurdu.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Hakan, takımının en kilit isimlerinden biri olmuştu.